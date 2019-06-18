Погода в Крыму на 18 июня: без осадков и тепло до +32

СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-18T08:37:23+03:00

На полуострове порывы ветра достигают 15 м/с. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове актуально штормовое предупреждение

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18 июня в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с., - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС" . - Температура воздуха днем 29…31º.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 30…32°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный до 14 м/с Температура воздуха днем 30…32°.

Вода в Черном море прогрелась основательно: в Феодосии 25°, Алуште 25°, Ялте 25°, в р-не горы Карадаг 24°, Севастополе 23…25°, Евпатории 24° и Черноморском 23°.

ИСТОЧНИК KP.RU