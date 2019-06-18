Часть Симферополя и Севастополя останется без света 18 июня
Некоторые улицы Симферополя и Севастополя останутся без света из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте предприятий «Крымэнерго» и «Севэнерго».
Симферополь
Света не будет с 8.00 до 17.00 на улицах:
- Ак-Мечеть, 10-16;
- Алма-Тамак, 23, 26;
- Ак-Меджит, 4, 14, 23, участки №№ 25, 32, 79, 80;
- Гоголя, 90-102(чет), 91-119(нечет);
- Жигалиной, 6;
- Дражинского, 1-15
Севастополь
Света не будет с 9.00 до 12.00 на:
- пр. Генерала Острякова, 69, 87/1, 93, 101, 107, 123;
- ул. Маршала Геловани, 2-12, 14, 14-А, 18-А.
Напомним, уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году. На эти цели из бюджета Крыма выделили 100 миллионов рублей.
- Хотим по Симферополю до середины 2020 года полностью закрыть в полном объеме этот вопрос, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU