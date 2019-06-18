Из аэропорта «Симферополь» открыли новые рейсы в Казань и Уфу

СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-18T10:16:15+03:00

Время в пути по обоим маршрутам составит 3 часа Фото: "КП" Архив

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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» открыла новые рейсы в Казань и Уфу. Первые самолеты вылетели уже 17 июня.

Кстати, это уже 17 авиакомпания, которая выполняет регулярные рейсы из аэропорта Симферополь в этом году.

- Рейсы в столицу Татарстана будут совершаться три раза в неделю, а в столицу Башкирии - два раза в неделю. Время в пути по обоим маршрутам составит 3 часа. Рейсы продлятся до 19 сентября, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Эта авиакомпания уже пятая, которая осуществляет рейсы по направлению Симферополь-Уфа-Симферополь, и четвертая, работающая на маршруте Симферополь-Казань-Симферополь.

Напомним, недавно аэропорту крымской столицы официально присвоили имя художника Ивана Айвазовского. Торжественная церемония прошла в День России, 12 июня. На праздник приехала праправнучка художника из Австралии.

Также в официальной части приняли участие первые лица Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU