Аксенов поручил закрыть мусоросортировочный завод в Каменке

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-18T11:37:38+03:00

Он уверен, что нахождение такой станции рядом с жилим массивом - неправильно Фото: Александр ЧЕРЕМНЫХ

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Глава Крыма Сергей Аксенов с 18 июня запретил вывозить отходы на мусоросортировочный завод, который находится в Каменке.

Он отметил, что нахождение такой станции рядом с жилым массивом - неправильно.

- В рамках рабочей группы мы решили изучить законодательные моменты. Но уже предварительно можно сказать, что нет целесообразности в нахождении этой станции. С сегодняшнего дня вывоз мусора туда прекращается, - подчеркнул Аксенов.

Кроме того, в ближайшее время власти проработают альтернативный проект для размещения мусоросортировочного завода. Глава Крыма подчеркнул, что он будет находится на удалении от жилого фонда и не будет проходить через кварталы, где проживают люди.

В течение месяца уже будет принято окончательное решение.

Напомним, ранее глава Крыма заявлял, что в республике не будут повышаться тарифы на вывоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU