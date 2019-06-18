Заживо сжег родного брата: в Севастополе судят жестокого убийцу

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-18T12:05:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное убийство произошло в Севастополе в феврале 2019 года. Сорокалетний мужчина сжег заживо родного брата в ходе ссоры.

Все произошло 20 февраля. Погибший пришел к родному брату с предложением сделать ремонт в их общей квартире, выбросить оттуда весь мусор и жить там вместе. Но разговор не заладился и перерос в ссору. Тогда брат облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

В результате мужчина сгорел заживо, а его убийца получил серьезные ожоги.

- С учетом обстоятельств совершенного преступления обвиняемому была назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством и является невменяемым, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Севастополя.

Скорее всего, преступник будет приговорен к продолжительному принудительному лечению, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU