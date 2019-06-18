Жители Симферополя пытались украсть плитку, которую сняли с набережной Салгира

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-18T12:02:48+03:00

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Глава администрации Симферополя Наталья Маленко рассказала, что местные жители пытались украсть плитку, которую демонтировали с набережной реки Салгир.

Она отметила, что ее хотят повторно использовать для мощения во дворах и на территории детских площадок.

- На сегодня сбор плитки проводится через актирование и складирование. Все то, что мы успеваем спасти от граждан - перевозим в складские помещения. Уже у нас был такой случай. Когда начали демонтировать плитку, выложили фотографию двора в социальных сетях, куда ее унесли. Мы все изъяли обратно, - отметила Маленко.

Напомним, благоустройство набережной и очистка русла реки Салгир началось 28 мая. К сентябрю планируется отремонтировать большую часть восьми километров набережной.

А подрядчик уже из русла реки Салгир вывез 1,5 тысячи тонн ила. В первую очередь рабочие расчищают русло реки, также на набережной демонтируют тротуарную плитку. Работы по реконструкции проводят около 155 рабочих, они используют пять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU