На капитальный ремонт ФАПов и амбулаторий в Крыму выделят миллиард рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-18T12:53:30+03:00

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В Крыму планируют отремонтировать, а где нужно заменить ФАПы и амбулатории за один миллиард рублей. В первую очередь работы пройдут там, где есть штатные единицы.

- Необходимо, чтобы на следующий год показатель капитальных ремонтов или замены фельдшерско-акушерских пунктов в общей сложности был 70 процентов. На модульные ФАПы у нас запланировано 500 миллионов рублей и еще 500 - на капремонты с учетом разработки проектно-сметной документации, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, в ближайший месяц Минздрав подготовит республиканскую адресную программу по их ремонту и замене.

Но в республике до сих пор остается актуальной проблема нехватки врачей. Что касается мер поддержки, то для этих целей запланировано 780 миллионов рублей в год и еще 58 на компенсацию жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что федеральные власти хотят устранить дефицит врачей к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU