Под видом лекарств: Полицейские в Крыму изъяли из оборота 40 тонн поддельного спирта

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-18T15:34:45+03:00

Никаких документов на товар не было. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Нарушителям грозит штраф до двух миллионов рублей

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Сотрудникам полиции удалось изъять из незаконного оборота в Крыму 40 тонн спиртосодержащей продукции. Она была «замаскирована» под лекарственные препараты.

Первая поставка произошла еще марте. Тогда на одну из ж/д станций Крыма прибыла продукция в 20 футовом контейнере. На каждой емкости была наклеена этикетка о том, что данная продукция является «гомеопатическим лекарственным средством, настойкой прополиса гомеопатической, спирт этиловый 90%».

После проведенной экспертизы не обнаружили в ней вредных веществ, но иналичие прополиса, как вещества, установить не удалось.

Первая партия прибыла в Крым в марте. Фото: Крымского линейного управления МВД России на транспорте

А после этого следователи отправились в аптеку в село Фонтанное.

Большинство препаратов на стеллажах находились в одном экземпляре.

В ходе обыска правоохранителям удалось изъять еще 3 тысячи емкостей.

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте

Кроме того, на складе нашли еще 20 тысяч флаконов боярышника, вита-септ, настойка пустырника, календулы, валерьяны, миновазина, прополиса, муравьиного спирта и корвалола.

Никаких документов на товар руководство аптеки не смогло предоставить.

В итоге силовики изъяли почти 40 тонн спиртосодержащей продукции.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в размере 2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU