Какие чудесные! Десять дружелюбных ланей родились в Бахчисарае

СЕГОДНЯ 18:12 2019-06-19T18:12:20+03:00

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Сразу десять оленят европейской лани родились в зоопарке при Бахчисарайском парке миниатюр. Когда-то этих симпатичных животных можно было встретить и в дикой природе полуострова, но теперь парк миниатюр - одно из немногих мест, где крымчане могут понаблюдать за этими удивительными животными.

- На прошлой неделе у нас родились первые малыши, сейчас их уже более десяти. И мамы и оленята чувствуют себя хорошо, только малыши пока еще не привыкли к людям. Но скоро привыкнут и будут активно контактировать с людьми, что свойственно добродушным европейским ланям, - рассказал директор зоопарка Виктор Жиленко

В соцсетях крымчане радуются рождению оленят:

- Размножаются - значит им тут хорошо - говорит Раиля.

- Поздравляю ваш парк с рождением олененка, - восторгается Екатерина

Жиленко так же отметил, что имена детенышам даваться не будут - они находятся на свободном выпасе в пределах зоопарка и не нуждаются в приручении - лани и без того легко идут на контакт с людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU