"Не дождался приема - принял сам": Мужчина, заснувший у дверей депутатской приемной, повеселил соцсети
Уснувший на пороге здания в центре Симферополя мужчина насмешил соцсети. Казалось бы, в теплое время года спящие в неподходящих местах любители выпить и прикорнуть не редкость,но в этот раз место для сна было выбрано особо удачно - любитель спиртного прилег на пороге депутатской приемной.
- Внезапное вечернее фото, сделанное без всякой задней мысли в центре Симферополя. Даже и не знаю, как его назвать, особенно учитывая, что далеко не каждый знает, что это за здание и куда ведет дверь рядом с лежащим возле неё субъектом, - прокомментировал свое фото в Facebook симферополец Сергей Киселев, заснявший любителя отдохнуть в подъезде.
Пост быстро набрал популярность, пользователи соцсети оставили под постом множество шутливых комментариев:
- Не дождался приема - принял сам!
- Кто-то готов постоять грудью за Россию, а кто-то - полежать.
- Ну, занял человек очередь с вечера, ну что такого? До утра ждать-то долго! - пишет Владимир.
- Мне вот интересно, а этот субъект принял горизонтальное положение до приема или уже после приема? - задается вопросом Сергей
- Граждане ну что вы в самом деле ЖАРКО, а пол прохладный, если бы он знал куда лёг может быть ушел, - шутит Вадим.
Некоторые пользователи вспомнили историю здания:
- Бывшая лечебница (при СССР). Время - лечит! - пишет пользователь под ником Дед Олег.
Как долго пролежал гражданин под дверьми общественной приемной и какова его дальнейшая судьба - к сожалению, останется тайной.
ИСТОЧНИК KP.RU