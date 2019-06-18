"Не дождался приема - принял сам": Мужчина, заснувший у дверей депутатской приемной, повеселил соцсети

СЕГОДНЯ 19:13 2019-06-18T19:13:51+03:00

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Уснувший на пороге здания в центре Симферополя мужчина насмешил соцсети. Казалось бы, в теплое время года спящие в неподходящих местах любители выпить и прикорнуть не редкость,но в этот раз место для сна было выбрано особо удачно - любитель спиртного прилег на пороге депутатской приемной.

- Внезапное вечернее фото, сделанное без всякой задней мысли в центре Симферополя. Даже и не знаю, как его назвать, особенно учитывая, что далеко не каждый знает, что это за здание и куда ведет дверь рядом с лежащим возле неё субъектом, - прокомментировал свое фото в Facebook симферополец Сергей Киселев, заснявший любителя отдохнуть в подъезде.

Пост быстро набрал популярность, пользователи соцсети оставили под постом множество шутливых комментариев:

- Не дождался приема - принял сам!

- Кто-то готов постоять грудью за Россию, а кто-то - полежать.

- Ну, занял человек очередь с вечера, ну что такого? До утра ждать-то долго! - пишет Владимир.

- Мне вот интересно, а этот субъект принял горизонтальное положение до приема или уже после приема? - задается вопросом Сергей

- Граждане ну что вы в самом деле ЖАРКО, а пол прохладный, если бы он знал куда лёг может быть ушел, - шутит Вадим.

Некоторые пользователи вспомнили историю здания:

- Бывшая лечебница (при СССР). Время - лечит! - пишет пользователь под ником Дед Олег.

Как долго пролежал гражданин под дверьми общественной приемной и какова его дальнейшая судьба - к сожалению, останется тайной.

ИСТОЧНИК KP.RU