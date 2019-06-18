2019-06-18T19:31:19+03:00
Общество

37 объектов под снос: В Севастополе начали изымать у граждан землю и дома для строительства «Тавриды»

Людям выплатят компенсацию в соответствии с рыночной стоимостью
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе планируют изъять у граждан 28 земельных участков для строительства восьмого этапа федеральной трассы «Таврида». Такое решение приняли в правительстве города.

Вот только участки-то не пустуют: на них уже есть аж 37 объектов недвижимости.

Как разъяснил изданию ForPost руководитель департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин, чиновники уже встретились с собственниками и рассказали тем, какая процедура их ждет.

В частности, гражданам предложат подписать соглашение о компенсации, согласно которому государство выплатит им сумму, эквивалентную рыночной стоимости изымаемых участков и недвижимости.

- Сумма компенсации, подлежащая собственникам изымаемых объектов недвижимости, определяется либо по соглашению, либо в судебном порядке, - рассказал Зайнуллин.

По его словам, если сумма предлагаемой компенсации собственников не устроит, им предложат отстаивать свое мнение в суде.

Правительство Севастополя указанными тремя десятками участков не ограничится, правительство уже разыскивает собственников остальной недвижимости, которую нужно изъять для строительства новой трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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