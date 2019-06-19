Погода в Крыму 19 июня: Жарко и сухо

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-19T08:20:25+03:00

Дождей не будет Фото: Анастасия ЖУКОВА

На полуострове до конца недели господствует тропическая воздушная масса.

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В среду, 19 июня, в Крыму будет очень жарко.

Как объясняют синоптики, это связано с тем, что на полуострове до конца недели господствует тропическая воздушная масса.

- Сохранится сухая и жаркая погода. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20, на южном и восточном побережье 21…26; днем 29…34, в горах 23…28, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Пожарная опасность в восточных районах чрезвычайная (5 класс).

В Симферополе и Севастополе - переменная облачность, без осадков.

Вода в Черном море уже прогрелась до +24...+26 градусов. Самая теплая водичка - в Феодосии, самая холодная - в Черноморском.

ИСТОЧНИК KP.RU