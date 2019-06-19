После смертельной аварии власти улучшат безопасность движения на трассе Ялта - Севастополь

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-19T10:44:27+03:00

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После жуткой аварии с жертвами на трассе Ялта - Севастополь жители попросили чиновников обезопасить движение на дороге. Так, после разбирательств Министерство транспорта Крыма выявило серьезные недостатки трассы.

- Служба автомобильных дорог уже получила распоряжение установить дополнительные светофоры и провести освещение переходов, на которых не обеспечена достаточная видимость в темное время суток, - рассказал глава ведомства Сергей Карпов.

По его словам, на участках с особенно интенсивным движением установят 20 новых светофоров и, кроме того, один кнопочный - возле школы в поселке Никита. Также планируется поставить фонари на 11 пешеходных переходах.

Напомним, 10 июня на трассе Ялта-Севастополь мотоциклист сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Мотоцикл вынесло на встречную полосу, прямо под колеса легковушки. В итоге погибли трое - водитель и пассажир мотоцикла, а также женщина, переходившая дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU