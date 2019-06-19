2019-06-19T09:16:27+03:00
Происшествия

В Феодосии сбили 9-летнего велосипедиста

Мальчик получил травмы и доставлен в больницу
Галина КОВАЛЕНКО
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Юный велосипедист попал в ДТП. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.Юный велосипедист попал в ДТП. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.
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В Феодосии в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист.

- На проспекте Айвазовского, 45, водитель автомобиля Сузуки-Свифт, выезжая в сторону улицы Дмитрия Ульянова, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 9-летнего велосипедиста, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мальчик направлялся с улицы Дмитрия Ульянова в сторону улицы Генерала Горбачева. Причем школьник был не один – его сопровождал взрослый на велосипеде.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и доставлен в больницу.

На полуострове нередко ЧП на дорогах случаются и с пешеходами. В центре столица Республики Крым, на улице Севастопольской автомобиль сбил молодую девушку. Очевидцы высказывают предположение, что она перебегала дорогу в неположенном месте, там где нет пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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