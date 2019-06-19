Пропавшего двухлетнего малыша нашли на ялтинском кладбище

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-19T10:42:44+03:00

Мама буквально на несколько минут отвлеклась и поняла, что ребенок выбежал на улицу

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В полицию обратилась жительница Ялты, которая рассказала, что у нее пропал двухлетний сын. Мама отвлеклась на домашние дела, в это время малыш бегал во дворе, а уже через 15 минут поняла, что ребенок пропал.

Испуганная женщина пробежала несколько улиц в округе. А около строящегося дома она нашла сандалик малыша.

Самостоятельно ребенка мама найти не могла и позвонила в полицию.

- Полицейские обнаружили босоногого малыша в 3 километрах от дома, на кладбище. Один из сотрудников полиции услышал, как ребенок хнычет. Мальчика вернули родителям, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказала мама малыша, юный путешественник, скорее всего, выбрался на улицу через небольшую щель в заборе, оставленную, чтобы собака могла зайти домой с прогулки.

Малыш не плакал, а был удивлен такому количеству народа.

Противоправных действий в отношении ребенка за время нахождения без опеки взрослых совершено не было.

ИСТОЧНИК KP.RU