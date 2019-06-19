В Симферополе перенесли ремонт Пролетарской и Кавказской улиц

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-19T11:05:03+03:00

Маленко отметила, что на этих улицах сначала нужно отремонтировать тепло- и водоснабжение

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В Симферополе в этом году не будут ремонтировать улицу Пролетарскую, Кавказскую и Караимскую. Их исключат из перечня дорог для капремонта, сообщила глава администрации столицы Наталья Маленко.

- Эти улицы пока стоят в плане, но просьбу на имя главы республики мы написали и обговорили этот вопрос с министерством транспорта. В этом году хотим включить Залесскую и Амурскую улицу в график капремонта улиц вместо Пролетарской, Караимской и Кавказской. Это тоже улицы, которые требуют капитального ремонта, – сказала глава администрации.

Маленко отметила, что на этих улицах сначала нужно сделать капитальный ремонт тепло- и водоснабжения, а потом уже заниматься ремонтом дорожного полотна.

- Можно было бы сейчас закатать их, два года они бы простояли, но нужно было бы 118 миллионов рублей на это потратить. А потом объяснять, зачем мы это сделали и начали опять разрывать покрытие, - подчеркнула глава администрации Симферополя.

Напомним, в 2019 году в Симферополе отремонтируют 26 дорог на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельская и два моста через Салгир.

ИСТОЧНИК KP.RU