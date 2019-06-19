Из Крыма в Москву спецборт МЧС эвакуировал двух детей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-19T11:48:22+03:00

Рядом с пациентами находятся врачи и психолог. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

В самолете есть все необходимое для оказания помощи во время полета

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Из аэропорта «Симферополь» вылетел самолет МЧС России «Сухой Суперджет 100» для эвакуации двух детей в Москву. Им необходима срочная квалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь.

На борту самолета малышей сопровождал медицинский персонал и психолог МЧС России.

По прибытию в Москву детей доставили в лечебные учреждения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК

- Авиаборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

По прибытию в Москву детей доставили в лечебные учреждения. Там им окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.

Кстати, на капитальный ремонт ФАПов и амбулаторий выделят один миллиард рублей. В первую очередь работы пройдут там, где есть штатные единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU