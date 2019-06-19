Из Крыма в Москву спецборт МЧС эвакуировал двух детей
Из аэропорта «Симферополь» вылетел самолет МЧС России «Сухой Суперджет 100» для эвакуации двух детей в Москву. Им необходима срочная квалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь.
На борту самолета малышей сопровождал медицинский персонал и психолог МЧС России.
По прибытию в Москву детей доставили в лечебные учреждения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
- Авиаборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.
По прибытию в Москву детей доставили в лечебные учреждения. Там им окажут высокотехнологичную медицинскую помощь.
Кстати, на капитальный ремонт ФАПов и амбулаторий выделят один миллиард рублей. В первую очередь работы пройдут там, где есть штатные единицы.
ИСТОЧНИК KP.RU