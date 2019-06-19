В Крыму зарегистрировали 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом
В Крыму зарегистрировали 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. К счастью, инфицирования энцефалитом не зарегистрированы.
Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по РК и Севастополю, большая часть населения пострадала от клещей в горно-лесной зоне, парках, скверах на всей территории республики.
За этот период от клещевого вирусного энцефалита привили 2,7 тысячи человек. Это те люди, которые относятся к группе риска - лесники, и студенты, которые проходят там практику.
Кроме того, обработаны территории на площади 1463 гектаров.
ВАЖНО
Если вы находитесь на территории, где могут быть клещи, используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно проводите самостоятельные и взаимные осмотры для обнаружения вредителей.
Если вы все-таки обнаружили его на себе, то нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
Клещи, снятые с людей, можно исследовать в лабораториях: г. Симферополь, ул.Набережная,67; г.Феодосия, ул.Чкалова,62 (видовая диагностика). А также в любой другой, которая имеет соответствующую область аккредитации.
ИСТОЧНИК KP.RU