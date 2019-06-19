В Крыму зарегистрировали 11 случаев заболевания клещевым боррелиозом

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-19T14:42:44+03:00

Если вы обнаружили клеща на себе, то нужно срочно обратиться к медицинской помощью Фото: Анастасия ЛЕОНОВА

Уже удалось привить почти 3 тысячи человек

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В Крыму зарегистрировали 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. К счастью, инфицирования энцефалитом не зарегистрированы.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по РК и Севастополю, большая часть населения пострадала от клещей в горно-лесной зоне, парках, скверах на всей территории республики.

За этот период от клещевого вирусного энцефалита привили 2,7 тысячи человек. Это те люди, которые относятся к группе риска - лесники, и студенты, которые проходят там практику.

Кроме того, обработаны территории на площади 1463 гектаров.

ВАЖНО

Если вы находитесь на территории, где могут быть клещи, используйте средства индивидуальной защиты. Обязательно проводите самостоятельные и взаимные осмотры для обнаружения вредителей.

Если вы все-таки обнаружили его на себе, то нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Клещи, снятые с людей, можно исследовать в лабораториях: г. Симферополь, ул.Набережная,67; г.Феодосия, ул.Чкалова,62 (видовая диагностика). А также в любой другой, которая имеет соответствующую область аккредитации.

ИСТОЧНИК KP.RU