В Крыму разместят российские истребители Су-35С

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-19T15:30:58+03:00

Они будут базироваться на одном из авиационных полков

Изменить размер текста: A A

Минобороны РФ разместит в Крыму новые сверхманевренные российские истребители Су-35С. Ими планируется перевооружить один из авиационных полков, который находится на территории полуострова.

Как пишут «Известия», такие планы раньше не разглашали.

Кстати, чуть больше, чем года назад эксперты издания National Interest сравнили возможности российского истребителя Су-35 и его американских оппонентов пятого поколения F-22 и F-35, спроектированных по стелс-технологии.

Авторы материала «Все причины, почему Америка должна бояться Су-35» уверены, что российский истребитель не уступает любым одноклассникам четвертого поколения, в частности истребителям F-15s, «Еврофайтер» и «Рафаль».

СПРАВКА "КП"

Су-35С - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Он является своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57.

ИСТОЧНИК KP.RU