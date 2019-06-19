В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

СЕГОДНЯ 16:13 2019-06-19T16:13:43+03:00

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Республике Крым не нужна вода из Украины по Северо-Крымскому каналу. Это связано с тем, что она просто не соответствует требуемому качеству.

Как рассказал гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, Днепр, который подтекает к Южной Каховке является мощнейшей канализацией Украины.

И сейчас в Феодосии сделают такие очистные сооружения, которые уже технически не смогут обработать техническую воду.

- Украины - это аграрная страна, и нет ни одного, наверное, сельхозпроизводителя, которые выращивают что-то без применения ядохимикатов. А специфика такова, что это все равно стекают в Днепр, поэтому оценить качество воды я не подпишусь. Поезд ушел, поэтому старые очистные сооружения доживают в расчете на переход на новые технологии. Они для нас убыточны - мы теряем огромное количество воды на промывки, расходуется огромное количество химреагентов и электроэнергии. И у меня, как у руководителя эксплуатирующей организации, нет никакого желания возвращаться к старым технологиям, - дополнил Баженов.

Кроме того, он рассказал, что в рамках национального проекта «Чистая вода» для того, чтобы привести питьевую воду в Красноперекопске, Красноперекопском районе, Евпатории и Саках к общероссийским стандартам, выделено 3,6 миллиарда рублей.

Напомним, в Крыму пройдет реконструкция Межгорского водохранилища за 25 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU