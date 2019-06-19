Спикер Заксобрания Севастополя - британским журналистам: Санкции не могут помешать вам приехать в Крым и почтить память предков

СЕГОДНЯ 18:25 2019-06-19T19:31:01+03:00

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Председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева ответила на критику британского издания The Times, которое обвинило город-герой в ненадлежащем уходе за братским захоронением английских солдат времен Крымской войны.

Напомним, журнал утверждает, что виной всему - воссоединение Крыма с РФ, мол, из-за санкций в 2014 году закрылся специальный фонд по уходу за могилами, созданный активистами в Великобритании. Кроме того, именно санкции, по считают в Лондоне, остановили поток британских туристов, которые когда-то приезжали в Крым посетить места былых сражений. Интересно, что автор статьи Ханна Лусинда Смит с явным недовольством подчеркивает, что в городе-герое гораздо больше памятников, посвященных событиям Великой Отечественной, чем Крымской войне.

- Ничто не мешает работать с исторической памятью, указание на санкции не имеет никаких обоснований, никакие санкции не могут служить предлогом для того, чтобы не чтить память своих предков, уклоняться от этого, - приводит ForPost слова спикера заксобрания Екатерины Алтабаевой.

Он подчеркнула, что туристы из Франции и Италии, несмотря на санкции, приезжают в Севастополь на могилы предков, павших во время Крымской войны.

Обелиск на холме Кэткарта, который установлен на захоронении британских солдат, внесен в перечень объектов культурного наследия под номером 265 как памятное место военного английского кладбища 1854-1856 годов, хотя The Times утверждает обратное.

Алтабаева подчеркнула, что власти Севастополя обязаны охранять эту территорию от застройки, а также от вандалов. И не будут препятствовать активистам или чиновникам из Великобритании, если они захотят благоустроить братскую могилу или реконструировать обелиск.

ИСТОЧНИК KP.RU