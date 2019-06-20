В Симферополе 20 июня без света останется часть улиц

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-20T08:24:10+03:00

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20 июня, в четверг, не будет света на нескольких улицах столицы Республики Крым, где нельзя будет пользоваться утюгами, пароварками и компьютерами с 8.00 утра до 17.00 вечера.

- Проводится плановый ремонт электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».

Энергетики советуют набраться терпения.и обещают, что временные неудобства в ближайшем будущем принесут стабильное электроснабжение.

Где в Симферополе 20 июня пропадет электричество:

пер. Альпинистов, 3-11 (нечет), 6/37;

ул. Туристов, 2, 8/5;

ул. Генова, 11-17/31 (нечет), 20-34 (чет);

ул. Москалева, 13-27 (нечет);

пер. Туристов, 1-9/13, 10-24 (чет);

ул.Проводников, 13-55 (нечет), 44-66 (чет);

ул. Москалева, 24-66 (чет), 25/12-27а (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU