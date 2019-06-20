В Симферополе 20 июня без света останется часть улиц
20 июня, в четверг, не будет света на нескольких улицах столицы Республики Крым, где нельзя будет пользоваться утюгами, пароварками и компьютерами с 8.00 утра до 17.00 вечера.
- Проводится плановый ремонт электрооборудования, - сообщает ГУП РК «Крымэнерго».
Энергетики советуют набраться терпения.и обещают, что временные неудобства в ближайшем будущем принесут стабильное электроснабжение.
Где в Симферополе 20 июня пропадет электричество:
пер. Альпинистов, 3-11 (нечет), 6/37;
ул. Туристов, 2, 8/5;
ул. Генова, 11-17/31 (нечет), 20-34 (чет);
ул. Москалева, 13-27 (нечет);
пер. Туристов, 1-9/13, 10-24 (чет);
ул.Проводников, 13-55 (нечет), 44-66 (чет);
ул. Москалева, 24-66 (чет), 25/12-27а (нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU