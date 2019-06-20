Скрылся с места преступления: В Севастополе виновника ДТП приговорили к 6-ти годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:36 2019-06-20T12:37:35+03:00

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Севастопольский городской суд оставил без изменений приговор в отношении виновника аварии, в которой погибли два человека.

Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселения. Также его лишили прав сроком на три года.

Кроме того, близким погибших он должен выплатить 3,2 миллиона рублей.

Установлено, что три года назад 14 августа 24-летний житель Севастополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

Водитель и пассажир которого от полученных травм скончались на месте.

- Виновник аварии, придя в себя и не получив каких-либо существенных повреждений, не вызвал бригаду скорой помощи и полицию, оставил место ДТП и пострадавших, один из которых на тот момент был еще жив, - рассказали в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Ранее парень судим не был и имеет на иждивении маленького ребенка, суд не обнаружил обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого.

ИСТОЧНИК KP.RU