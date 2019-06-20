2019-06-20T16:02:31+03:00
Общество

В Симферополе 21 июня отключат свет на 3 улицах и в 55 садовых товариществах

Электричество пропадет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Электроприборы будут бесполезны.Электроприборы будут бесполезны.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В столице Республики Крым 21 июня будут перебои с подачей тока. В зону «отключки» попадет часть Каменки и три городских улицы, где не будет света с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где в Симферополе отключат свет:

ул. Братьев Ивановых, 27-41 (нечет), 34-54 (чет);

ул. Сельская, 28-58 (чет);

пер. Сельский, 10, 12;

Каменский массив: садовые товарищества «Радуга»,

«Коммунальник», «Пневматик», «Мебельщик»,

«Электрификатор», «Полиграфист», «Веселая долина»,

«Водник», «Автомобилист», «Нерудник», «Пневматик 2»,

«Крымхлеб», «Салгирка», «Электромашевец»,

«Энергетик», «Луч», «Монтажник», «Шинник», «Привал»,

«Ягодка», «Домостроитель», «Энергия», «Автобусник»,

«Автобусник 2», «Полет», «Пчелка», «Садовод»,

«Бодрость», «Изыскатель», «Фотон», «Каменский»,

«Радуга», «Локомотивец», «Садко», «Авиатор», «Ягодка-

Крым», «Надежда», «Элита», «Мебельщик», «Восход»,

«Уют», «Здоровье», «Мелиоратор», «Дружба»,

«Дзержинец», «Мотор», «Лаванда», «Ремонтник»,

«Ударник», «Сегмент», «Троянда», «Сельский строитель»,

«Тепловик», «Ромашка», «Геолог».

ИСТОЧНИК KP.RU

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