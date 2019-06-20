На улице Брестской в Севастополе появились изображения Суворова и Владимирского собора
На подпорной стене на улице Брестской в Севастополе появились граффити.
Работы «Дельфины» Игоря Назаренко, «Генералиссимус Суворов» Людмилы Богуцкой и «Владимирский собор в Херсонесе» стали первыми, в рамках чемпиона.
Он носит название «Севастополь - город культуры и истории».
В городе-герое проводится чемпионат по граффити. Фото: Олег Турчанович/ForPost
Как отметил директор департамента аппарата губернатора и правительства города-героя Андрей Демидов, молодому поколению хотят дать возможность реализовать свои идеи и способности.
- Надеемся, что этот конкурс привлечет к себе еще большее количество желающих, и в следующем году мы сделаем наш город еще ярче и красивее, - отметил Демидов, передает ForPost.
Кстати, в Симферополе на заборе бывшего консервного завода появились портреты киногероев из кинофильма «Кавказская пленница».
ИСТОЧНИК KP.RU