На улице Брестской в Севастополе появились изображения Суворова и Владимирского собора

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-20T19:35:43+03:00

Граффити на улице Брестской в Севастополе. Фото: Олег Турчанович/ForPost

В городе проходит чемпионат по граффити

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На подпорной стене на улице Брестской в Севастополе появились граффити.

Работы «Дельфины» Игоря Назаренко, «Генералиссимус Суворов» Людмилы Богуцкой и «Владимирский собор в Херсонесе» стали первыми, в рамках чемпиона.

Он носит название «Севастополь - город культуры и истории».

В городе-герое проводится чемпионат по граффити. Фото: Олег Турчанович/ForPost

Как отметил директор департамента аппарата губернатора и правительства города-героя Андрей Демидов, молодому поколению хотят дать возможность реализовать свои идеи и способности.

- Надеемся, что этот конкурс привлечет к себе еще большее количество желающих, и в следующем году мы сделаем наш город еще ярче и красивее, - отметил Демидов, передает ForPost.

Кстати, в Симферополе на заборе бывшего консервного завода появились портреты киногероев из кинофильма «Кавказская пленница».

ИСТОЧНИК KP.RU