2019-06-21T14:47:37+03:00
Общество

"Завтра была война": Вечером 21 июня в центре Симферополя перекроют движение

Несколько улиц закроют в рамках памятной акции "Завтра была война"
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Транспорт пустят в объездТранспорт пустят в объездФото: Анастасия ЖУКОВА
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Yесколько центральных улиц столицы Крыма перекроют в пятницу вечером (с 21:00 до 23:00) в связи с проведением общероссийской акции "Завтра была война".

- Будет перекрыто движение по проспекту Кирова на участке от площади Куйбышева до площади Советская; по улице Александра Невского на участке от площади Советская до улицы Жуковского; и по улице Жуковского на участке от улицы Александра Невского до улицы Карла Маркса, - сообщается на официальном сайте администрации Симферополя.

Схема ограничения движения. Фото: официальный сайт администрации Симферополя

Схема ограничения движения. Фото: официальный сайт администрации Симферополя

Также в администрации города обратили внимание, что на этих улицах организуют работу эвакуатора, а весь маршрутный транспорт пустят в объезд.

СПРАВКА КП

Общероссийская социальная акция "Завтра была война" приурочена ко Дню памяти и скорби – годовщине начала Великой Отечественной войны. Традиционно в ней принимают участие сотрудники полиции, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских советов органов внутренних дел и общественность. В ходе акции участники возлагают к мемориалам цветы и горящие лампады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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