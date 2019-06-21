В Симферополе водители ездят по тротуару из-за огромной ямы на дороге
Старая покрышка, сломанное пластиковое ограждение и парочка одиноких решеток - вот все, что не дает машинам на улице Трансформаторной провалиться в открытую "ливневку". В соцсетях бьют тревогу - проехать по дороге невозможно, автомобилям приходится объезжать образовавшийся "противотанковый ров" по тротуару.
- Ливневка на Трансформаторной. Во всю ширину проезжей части. Водители объезжают по тротуару, - написал в Facebook симферопольский общественник Леонид Карпов, приложив к посту несколько фотографий.
Машины вынуждены съезжать с дороги на тротуар. Фото: Facebook \ Леонид Карпов
- Жалкое зрелище! - вздыхают местные жители.
В администрации крымской столицы о проблеме узнали от корреспондента "КП-Крым".
- Разберемся обязательно, - пообещали нам.
ИСТОЧНИК KP.RU