В Симферополе водители ездят по тротуару из-за огромной ямы на дороге

СЕГОДНЯ 15:34 2019-06-21T15:34:05+03:00

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Старая покрышка, сломанное пластиковое ограждение и парочка одиноких решеток - вот все, что не дает машинам на улице Трансформаторной провалиться в открытую "ливневку". В соцсетях бьют тревогу - проехать по дороге невозможно, автомобилям приходится объезжать образовавшийся "противотанковый ров" по тротуару.

- Ливневка на Трансформаторной. Во всю ширину проезжей части. Водители объезжают по тротуару, - написал в Facebook симферопольский общественник Леонид Карпов, приложив к посту несколько фотографий.

Машины вынуждены съезжать с дороги на тротуар. Фото: Facebook \ Леонид Карпов

- Жалкое зрелище! - вздыхают местные жители.

В администрации крымской столицы о проблеме узнали от корреспондента "КП-Крым".

- Разберемся обязательно, - пообещали нам.

ИСТОЧНИК KP.RU