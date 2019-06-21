В Крыму с 22 июня изменится схема выезда на «Тавриду» из Зуи

СЕГОДНЯ 18:11 2019-06-21T18:49:53+03:00

Будет перекрыт один из двух выездов из населенного пункта на трассу [видео]

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На один из выездов из Зуи Симферопольского района на трассу Таврида повесят «кирпич».

- С 9 утра 22 июня будет перекрыт один из двух выездов из поселка Зуя Симферопольского района на трассу Таврида, - сообщает пресс-служба АО «ВАД».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2720" height="1530" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/716000" frameborder="0"></iframe> На "Тавриде" изменят схему движения на выезде из поселка Зуя.Движение откроют в октябре. Видео: пресс-служба АО "ВАД"! другой источник

С завтрашнего дня, чтобы из выехать из этого населенного пункта в направлении Симферополя или Белогорска, придется ехать через Т-образный перекресток. Временные неудобства связаны с тем, что идет возведение Зуйской транспортной развязки. Закрытый для движения участок разберут до основания, а затем построят новенький съезд с транспортной развязки. Строители сравняют с землей и заброшенную бензоколонку, которая попала в зону развязки. Подрядчикам предстоит освоить солидные объемы. Все работы планируется завершить в октябре. Тогда-то и и уберут запрещающие знаки с этого выезда из Зуи.

ИСТОЧНИК KP.RU