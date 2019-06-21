В Севастополе чиновники наденут противогазы и будут штурмовать преграды

СЕГОДНЯ 19:05 2019-06-21T19:24:22+03:00

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22 июня правительство Севастополя встретит на Тороповой даче.

- Чиновников расселят в палатках, поднимут в три часа ночи на митинг, а затем проведут учения по гражданской обороне и спортивные мероприятия, - сообщает ForPost.

В планах стоит преодоление водных преград, контроль за радиационной и биологической обстановкой в окрестностях и другие занятия, которые должны освежить знания по гражданской обороне.

Акция стартует 21 июня. Во второй половине дня прибыв на Торопову дачу чиновники вручат противогазы и начнется экзамен по пожарной безопасности и гражданской обороны. А ночью прозвучит сигнал сирены. Все приехавшие проснутся и отправятся на митинг-реквием в память о начале Великой Отечественной войны. Затем завтрак, а на продукты потрачено свыше одного миллиона рублей, и начнутся различные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU