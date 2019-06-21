Телефонного террориста поймали в Симферополе
Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте совместно с ФСБ установили и задержали мужчину который ложным звонком "заминировал" железнодорожный вокзал Симферополя.
Как сообщили в ведомстве, в дежурную часть МВД по Симферополю позвонили и сообщили о угрозе железнодорожному вокзалу города.Тогда транспортные полицейские и бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии провели все необходимые мероприятия, тщательно осмотрев здание вокзала, но никаких опасных предметов обнаружено не было.
В это же время удалось обнаружить звонившего:
- В ходе проведения оперативных мероприятий, через несколько часов после поступления сообщения, был установлен и задержан звонивший. Им оказался житель города Симферополя, 1988 года рождения, который сообщил правоохранителям о том, что совершил звонок из хулиганских побуждений находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Теперь хулигану грозит крупный штраф или даже тюрьма - по 207 статье УК РФ заведомо ложное сообщение о терроризме наказывается штрафом от 500 000 – 700 000 рублей, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU