2019-06-21T19:49:45+03:00
Общество

Телефонного террориста поймали в Симферополе

Мужчина "атаковал" по телефону вокзал столицы Крыма
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Телефонный террорист "атаковал" вокзал Симферополя. Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспортеТелефонный террорист "атаковал" вокзал Симферополя. Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
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Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте совместно с ФСБ установили и задержали мужчину который ложным звонком "заминировал" железнодорожный вокзал Симферополя.

Как сообщили в ведомстве, в дежурную часть МВД по Симферополю позвонили и сообщили о угрозе железнодорожному вокзалу города.Тогда транспортные полицейские и бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии провели все необходимые мероприятия, тщательно осмотрев здание вокзала, но никаких опасных предметов обнаружено не было.

В это же время удалось обнаружить звонившего:

- В ходе проведения оперативных мероприятий, через несколько часов после поступления сообщения, был установлен и задержан звонивший. Им оказался житель города Симферополя, 1988 года рождения, который сообщил правоохранителям о том, что совершил звонок из хулиганских побуждений находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Теперь хулигану грозит крупный штраф или даже тюрьма - по 207 статье УК РФ заведомо ложное сообщение о терроризме наказывается штрафом от 500 000 – 700 000 рублей, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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