В Ялте после реконструкции открылась набережная Приморского парка

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-22T09:56:26+03:00

Реконструкция набережной завершилаь почти на год раньше срока. Фото пресс-службы Главы Республики Крым.

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В Ялте 21 июня торжественно открыли набережную Приморского парка. Она открылась раньше намеченного срока.

Глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с Председателем Госсовета Владимиром Константиновым под камеры журналистов осмотрели променадную часть и, судя по всему, остались довольны - модель реконструкции этого объекта предложили брать за образец.

- Изменения положительные есть. Набережная должна быть освещена, безопасна, чтобы гости, приезжающие в Крым, хотели вернуться сюда снова, - сказал Сергей Аксенов.

Под формулировкой «модель реконструкции», возможно, скрывается и финансовая часть ремонта - все работы проведены за счет средств инвесторов.

Однако, работы продолжаются: предстоит отремонтировать пешеходную часть, зоны отдыха, провести озеленение и расширение пляжей. На территории набережной и парка не предполагается установка нестационарных ларьков.

Как сообщает пресс-служба Главы Крыма, реконструкция Приморского пляжа должна быть закончена к следующему курортному сезону 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU