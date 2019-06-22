2019-06-22T09:56:26+03:00
Общество

В Ялте после реконструкции открылась набережная Приморского парка

Образ бульвара может стать примером для городов Крыма
Олег МЫЛЬНИКОВ
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Реконструкция набережной завершилаь почти на год раньше срока. Фото пресс-службы Главы Республики Крым.Реконструкция набережной завершилаь почти на год раньше срока. Фото пресс-службы Главы Республики Крым.
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В Ялте 21 июня торжественно открыли набережную Приморского парка. Она открылась раньше намеченного срока.

Глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с Председателем Госсовета Владимиром Константиновым под камеры журналистов осмотрели променадную часть и, судя по всему, остались довольны - модель реконструкции этого объекта предложили брать за образец.

- Изменения положительные есть. Набережная должна быть освещена, безопасна, чтобы гости, приезжающие в Крым, хотели вернуться сюда снова, - сказал Сергей Аксенов.

Под формулировкой «модель реконструкции», возможно, скрывается и финансовая часть ремонта - все работы проведены за счет средств инвесторов.

Однако, работы продолжаются: предстоит отремонтировать пешеходную часть, зоны отдыха, провести озеленение и расширение пляжей. На территории набережной и парка не предполагается установка нестационарных ларьков.

Как сообщает пресс-служба Главы Крыма, реконструкция Приморского пляжа должна быть закончена к следующему курортному сезону 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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