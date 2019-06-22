В Ялте после реконструкции открылась набережная Приморского парка
В Ялте 21 июня торжественно открыли набережную Приморского парка. Она открылась раньше намеченного срока.
Глава Крыма Сергей Аксёнов вместе с Председателем Госсовета Владимиром Константиновым под камеры журналистов осмотрели променадную часть и, судя по всему, остались довольны - модель реконструкции этого объекта предложили брать за образец.
- Изменения положительные есть. Набережная должна быть освещена, безопасна, чтобы гости, приезжающие в Крым, хотели вернуться сюда снова, - сказал Сергей Аксенов.
Под формулировкой «модель реконструкции», возможно, скрывается и финансовая часть ремонта - все работы проведены за счет средств инвесторов.
Однако, работы продолжаются: предстоит отремонтировать пешеходную часть, зоны отдыха, провести озеленение и расширение пляжей. На территории набережной и парка не предполагается установка нестационарных ларьков.
Как сообщает пресс-служба Главы Крыма, реконструкция Приморского пляжа должна быть закончена к следующему курортному сезону 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU