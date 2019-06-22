2019-06-22T15:43:40+03:00
Происшествия

В Алуште спасли женщину, дрейфовавшую в отрытом море на надувном матрасе

Туристку обнаружили в открытом море, менее чем в полукилометре от берега
Олег МЫЛЬНИКОВ
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21 июня спасателям сообщили, что в районе Алушты, напротив пляжа эллингов «Дельфин», женщину на матрасе уносит в открытое море. Без помощи спасателей не обойтись.

На поиски отправились ряды водолазно-спасательной группы, которые как раз проводили патрулирование Черного моря. Женщину, отдыхающую на надувном матрасе, обнаружили в открытом море, в 400 метрах от берега.

Спасательным катером женщину траспортировали на сушу. От медицинской помощи она отказалась, однако сотрудники МЧС провели с ней разъяснительную беседу и популярно рассказали о правилах безопасного поведения на воде.

Кстати, для Алушты это не первый инцидент в море: 21 июня водитель гидроцикла бросил в километре от берега "банан" с детьми и скрылся. Благо, эта выходка закончилась для отдыхающих благополучно.

- Соблюдение правил поведения на воде – залог безопасности во время отдыха, - напоминает управления МЧС России по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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