В Севастополе снизили цену на проезд с северной стороны до центра

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-22T16:37:48+03:00

На этом маршруте задействовано до 100 автобусов

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Уникальную информацию о снижении стоимости проезда предоставил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Цену снизили в автобусах, которые курсируют с северной стороны до центра города «пл. Захарова - пл. Нахимова».

- Теперь проезд стоит 51 рубль с использованием ЕГКС и 60 рублей за наличный расчёт, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя. - Кроме того, на данных маршрутах предусмотрена перевозка пассажиров льготных категорий по персонифицированным картам ЕГКС.

Напомним, ранее севастопольцы выкладывали по 70 рублей за проезд в муниципальном транспорте. У частников доходит до 100 рублей в одну сторону.

Как сообщают власти Севастополя, для обеспечения бесперебойной работы автобусного сообщения задействовано до 100 автобусов. Время ожидания составляет 7-12 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU