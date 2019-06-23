2019-06-23T09:25:30+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 июня: до +33 градусов и дождь

Сохранится штормовое предупреждение
Надежда ДАЦЮК
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Черное море у берегов Крыма прогрелось до 26 градусовЧерное море у берегов Крыма прогрелось до 26 градусовФото: Архив "КП"
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В Крыму 23 июня будет облачно, местами пройдет дождь. Воздух прогреется до +33 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью до 12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня солнце также будет скрыто за тучами. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров покажут до +30 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер до 15 метров в секунду.

В Севастополе 23 июня будет также облачно. Днем пройдет кратковременный дождь, температура воздуха ожидается +33 градуса. Будет дуть западный ветер местами с порывами до 17 метров в секунду.

На ЮБК в воскресенье до +31 градуса. Ветер северо-восточный с порывами до 17 метров в секунду.

В Керчи сегодня облачно с прояснениями. Днем до +32 градусов, будет дуть юго-восточный ветер до 11 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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