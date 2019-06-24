Украинка пыталась дать взятку крымскому пограничнику

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-24T08:54:53+03:00

У нее был поддельный дата-штамп о прибытии в Россию

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Жительница Николаевской области пыталась подкупить пограничника, чтобы он выпустил ее из Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

При пересечении границы у украинки нашли подозрительную миграционную карту, в которой был поставлен поддельный дата-штамп о прибытии в Россию, отличающийся от установленного образца.

Женщина призналась пограничникам, что дата-штамп ей изготовили за несколько тысяч рублей.

50-леняя украинка захотела решить проблему взяткой и предложила сотруднику Погрануправления тысячу рублей, чтобы он ее пропустил. Он предупредил ее об уголовной ответственности, деньги не взял.

Жительницу Николаевской области передали сотрудникам правоохранительных органов.

В Погрануправлении напомнили, что лицо, которое попытается дать взятку, будет привлечено к ответственности по статье 291 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU