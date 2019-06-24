На плато Караби-Яйла потерялась 44-летняя жительница Симферополя

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-24T12:19:13+03:00

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Крымские спасатели оказали помощь женщине, которая потерялась на плато Караби-Яйла. Когда она туда поднималась, то сбилась с тропы, потерялась и вышла на незнакомую местность.

Самостоятельно продолжить поход она не смогла.

Сотрудники МЧС уточнили, что женщина находится в районе урочища Кузгин.

- Спустя час поиска, 44-летню женщину, жительницу Симферополя, удалось обнаружить. К счастью, туристка не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, всего с начала 2019 года спасатели около 80 раз привлекались для оказания помощи туристам в горах и лесах полуострова.

В основном, это несоблюдение туристами элементарных правил безопасности и неподготовленность туристов к сложным и порой опасным крымским горным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU