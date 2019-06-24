Под Феодосией загорелся лесной массив

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-24T13:50:01+03:00

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Недалеко от Феодосии, на южном склоне горы Экчи-Даг и бухты Лисья, произошло возгорание лесной подстилки. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, сообщение об этом поступило дежурному в 11.00

- На месте возгорания работают сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства, также к ликвидации привлечена дежурная смена пожарной части 111 пгт.Щебетовка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х человек. Информация о площади возгорания и необходимости привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации пожара уточняется, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

Напомним, вечером 23 июня сотрудники пожарной охраны вместе с работниками лесоохотничьего хозяйства ликвидировали возгорание сухой травы и лесной подстилки в этой местности.

Площадь пожара составила 0,16 гектара. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU