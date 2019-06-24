Из-за аварии 98 тысяч симферопольцев остались без света

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-24T15:11:23+03:00

Троллейбусы в городе не ходят Фото: Александра КОРШУНОВА

Сейчас на месте работают сотрудники «Крымэнерго»

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В Симферополе 98,2 тысячи жителей остались без света из-за аварии на одной из линий электропередач.

На 14.00 без электроснабжения остались районы: площадь Куйбышева, улица Лермонтова, проспект Победы, ж/д вокзал и Бела Куна.

- Без электроэнергии остались 98,2 тысячи бытовых потребителей. Крымские энергетики предпринимают все необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям - на месте аварии работает бригада «Крымэнерго» из 4 человек и 1 единицы техники, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Из-за аварии в крымской столице не ходят троллейбусы и не работают некоторые светофоры.

Напомним, в Крыму на понедельник, 24 июня, объявили штормовое предупреждение. В регионе местами возможны сильные дожди, грозы, град и шквал.

ИСТОЧНИК KP.RU