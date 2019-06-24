2019-06-24T16:13:47+03:00
Общество

В Крыму обнаружили новый очаг мароккской саранчи

Ранее вредителя находили в Джанкойском и Первомайском районах
Александра КОРШУНОВА
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Нужно организовать мониторинг посевов. Фото: пресс-служба Россельхознадзора РКНужно организовать мониторинг посевов. Фото: пресс-служба Россельхознадзора РК
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В Крыму сотрудники Россельхознадзора выявили новый очаг опасного вредителя - мароккской саранчи. Его нашли в Белогорском районе.

Ранее специалисты уже находили его на территории Джанкойского и Первомайского районов - для Крыма это первый контакт с насекомым.

- Всего в Белогорском районе обследовано 22 гектара сельхозземель, в том числе - 5 гектаров виноградника. Мароккская саранча средней численностью 37,5, максимальной - 60 личинок на квадратный метр выявлена на всей обследованной площади, - рассказали в ведомства.

Для того, чтобы не допустить массового распространения, нужно организовать мониторинг посевов.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Провести обработку препаратами, разрешенными к применению на территории РФ. Рекомендованы к использованию: Кинмикс, КЭ (0,5-0,6 л/га), Децис Профи, ВДГ (0,04-0,05 кг/га), Кинфос, КЭ (0,3-0,4 л/га), Локустин, КС (0,08-0,12 л/га), Фьюри, ВЭ (0,1-0,15 л/га) и другие.

СПРАВКА «КП»

Мароккская саранча - один из самых опасных вредителей многих культурных растений. Она питается зерновыми культурами - пшеницей, ячменем, просом, рисом и кукурузой, а также бобовыми (горохом, фасолью, чечевицей, люцерной, клевером), могут повреждаться листья, стебли и зерна. Также могут быть повреждены деревья, особенно молодые саженцы: финиковые пальмы, цитрусовые, фруктовые деревья, оливки и инжир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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