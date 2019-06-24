2019-06-24T16:45:52+03:00
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За счет субсидии федерального бюджета в Крыму отремонтируют 5 сельских клубов

На эти цели выделят 54,6 миллиона рублей
Александра КОРШУНОВА
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Дети смогут с удовольствие заниматься в обновленных Домах культуры. Фото: пресс-служба администрации Симферопольского районаДети смогут с удовольствие заниматься в обновленных Домах культуры. Фото: пресс-служба администрации Симферопольского района
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В пяти учреждениях культуры, которые находятся в крымских селах, пройдет капитальный ремонт. На это выделят субсидии из федерального бюджета.

А до этого, пишет «КИА» в рамках проекта «Культурная среда» выделили 54,6 миллиона рублей для ремонта в культурных центрах, которые находятся в селах.

Субсидию распределили следующим образом: села Пионерское и Краснолесье Симферопольского района, Дома культуры села Орехово в Сакском районе и в селе Молочное, Ароматновский сельский Дом культуры в Белогорском районе.

На работы в Пионерском направили 2,8 миллиона рублей. Там отремонтируют систему отопления, вентиляции и сети электроснабжения. На сельский клуб в Краснолесье выделили 13,8 миллиона рублей.

- На объекте выполнят капремонт фасада здания, проведут внутреннюю отделку здания с заменой полов, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, - рассказали в Минкультуры РК.

Для ремонта Дома культуры в Орехово – 6 миллионов, а для работ в Молочном – 5 миллионов.

Размер субсидии на Ароматновский сельский Дом культуры 27,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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