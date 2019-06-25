Погода в Крыму на 25 июня: дожди, грозы и тепло до +31
25 июня в Крыму, как и прежде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31º, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
На Южном берегу Крыма днем кратковременный дождь, временами сильный, гроза, град, шквал 15-20 м/с. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.
В Керчи переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер днем северный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
Синоптики обещают, что жара спадет ближе к выходным.
Вода в Черном море прогрелась в Феодосии до 25°, Алуште 25°, Ялте 25°, Севастополе 23…25°, Евпатории 25° и Черноморском 19°.
ИСТОЧНИК KP.RU