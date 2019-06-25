2019-06-25T10:33:52+03:00
Общество

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму до 29 июня

Жителей просят не разводить костры в лесах
Александра КОРШУНОВА
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Также нельзя использовать пиротехнические изделияТакже нельзя использовать пиротехнические изделияФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму сотрудники МЧС предупредили жителей о чрезвычайной пожарной опасности, которая сохранится на полуострове с 26 по 29 июня. В ведомстве рекомендуют соблюдать необходимые меры безопасности.

Запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем вблизи пожароопасных предметов: в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра;

- курить, бросать горящие спички, окурки;

- использовать пиротехнические изделия;

- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

- запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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