На пляже в Керчи умер пожилой мужчина: Ему стало плохо в воде
В Керчи на пляже "Молодежный" погиб 72-летний мужчина. Как рассказали очевидцы, он пошел купаться, в воде ему стало плохо, его вынесли на береги и вызвали "скорую помощь".
Когда на место происшествия прибыли врачи, они констатировали смерть.
Кроме того, утром 25 июня в Евпатории на пляже "Солнышко" 59-летний отдыхающий поплыл за кругом, который уносило в море.
Сотрудники спасательной станции доставили его на берег.
- В медицинской помощи он не нуждался, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов добавил, что всего с начала года произошло 10 ЧП на воде. Погибли 7 человек.
Спасатели обращаются ко всем жителям, гостям полуострова и просят быть осторожными на воде и соблюдать необходимые правила безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU