2019-06-25T10:52:03+03:00
Происшествия

На пляже в Керчи умер пожилой мужчина: Ему стало плохо в воде

На помощь приехали врачи и спасатели
Александра КОРШУНОВА
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Гостям и жителям полуострова нужно соблюдать правила безопасностиГостям и жителям полуострова нужно соблюдать правила безопасностиФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Керчи на пляже "Молодежный" погиб 72-летний мужчина. Как рассказали очевидцы, он пошел купаться, в воде ему стало плохо, его вынесли на береги и вызвали "скорую помощь".

Когда на место происшествия прибыли врачи, они констатировали смерть.

Кроме того, утром 25 июня в Евпатории на пляже "Солнышко" 59-летний отдыхающий поплыл за кругом, который уносило в море.

Сотрудники спасательной станции доставили его на берег.

- В медицинской помощи он не нуждался, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов добавил, что всего с начала года произошло 10 ЧП на воде. Погибли 7 человек.

Спасатели обращаются ко всем жителям, гостям полуострова и просят быть осторожными на воде и соблюдать необходимые правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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