2019-06-25T10:58:13+03:00
Общество

Военный корабль из Севастополя проходит пролив Ла-Манш

«Василий Быков» примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге
Галина КОВАЛЕНКО
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Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» сейчас проходит пролив Ла-Манш. Он совершает переход с Черноморского на Балтийский флот.

- После прихода на Балтийский флот, экипаж корабля примет участие в тренировках эпизодов и непосредственно в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота, - сообщает начальник отдела инфообеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

Военные моряки на пути к цели преодолеют свыше 5 тысяч морских миль, пройдя Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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