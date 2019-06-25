Военный корабль из Севастополя проходит пролив Ла-Манш
«Василий Быков» примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге
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Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» сейчас проходит пролив Ла-Манш. Он совершает переход с Черноморского на Балтийский флот.
- После прихода на Балтийский флот, экипаж корабля примет участие в тренировках эпизодов и непосредственно в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота, - сообщает начальник отдела инфообеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
Военные моряки на пути к цели преодолеют свыше 5 тысяч морских миль, пройдя Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана.
ИСТОЧНИК KP.RU