МЧС: Спасатели потушили пожар в лесном массиве под Феодосией
В лесном массиве недалеко от Феодосии днем 24 июня вспыхнул пожар. В ликвидации возгорания в лесной зоне принимали участие 20 человек.
Площадь пожара составила 1,8 гектара.
В МЧС РК рассказали, что место, где вспыхнул огонь, находилось на значительном отдалении от дороги. Туда автоцистерна просто не могла проехать.
- Работы осложнялись также тем, что из-за сильного порывистого ветра, огонь быстро переходил по склонам и занимал все большую площадь. Ликвидация горения осуществлялась с помощью 20-ти ранцев «Ермак» и хлопушек, кроме того, сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства осуществляли подвоз воды к месту возгорания, - дополнил министр МЧС РК Сергей Шахов.
Он напомнил, что на территории городских округов Феодосия и Алушта наблюдается чрезвычайный - V класс пожарной опасности, а на плато Ай-Петри - IV класс пожарной опасности.
Кстати, в Крыму с 26 по 29 июня объявили чрезвычайную пожарную опасность.
ИСТОЧНИК KP.RU