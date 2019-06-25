МЧС: Спасатели потушили пожар в лесном массиве под Феодосией

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-25T11:34:06+03:00

Там сгорело почти два гектара сухой травы

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В лесном массиве недалеко от Феодосии днем 24 июня вспыхнул пожар. В ликвидации возгорания в лесной зоне принимали участие 20 человек.

Площадь пожара составила 1,8 гектара.

В МЧС РК рассказали, что место, где вспыхнул огонь, находилось на значительном отдалении от дороги. Туда автоцистерна просто не могла проехать.

- Работы осложнялись также тем, что из-за сильного порывистого ветра, огонь быстро переходил по склонам и занимал все большую площадь. Ликвидация горения осуществлялась с помощью 20-ти ранцев «Ермак» и хлопушек, кроме того, сотрудники Судакского лесоохотничьего хозяйства осуществляли подвоз воды к месту возгорания, - дополнил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он напомнил, что на территории городских округов Феодосия и Алушта наблюдается чрезвычайный - V класс пожарной опасности, а на плато Ай-Петри - IV класс пожарной опасности.

Кстати, в Крыму с 26 по 29 июня объявили чрезвычайную пожарную опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU