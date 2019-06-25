В Ленинском районе нашли две бомбы времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-25T13:22:21+03:00

Там же находились и осколочные снаряды

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В Ленинском районе в селе Чистополье обнаружили подозрительный предмет, который с виду напоминал боеприпас. На место выехали сотрудники МЧС.

Оказалось, что это фугасная авиационная бомба немецкого производства весов 50 килограммов.

А чуть позже, специалисты выехали на территорию села Южное, где обнаружили зажигательную авиабомбу также весом в 50 килограммов и еще 4 авиационных осколочных снаряда.

- Боеприпасы были извлечены, прогружены на специальный автомобиль и доставлены на полигон. Там, с соблюдением всех мер безопасности, взрывоопасные предметы уничтожили. Контролируемый подрыв прошел по плану и с соблюдением всех мер предосторожности, - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

При расчистке русла реки Салгир в Симферополе рабочие обнаружили неразорвавшийся снаряд времен войны. Сейчас работы на объекте остановлены, территорию оцепили.

ИСТОЧНИК KP.RU