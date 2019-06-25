2019-06-25T13:57:47+03:00
Общество

В ближайшие часы Крым накроют грозы и дожди

Непогода продлится до конца дня
Александра КОРШУНОВА
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Ожидается сильный ветер до 25 метров в секундуОжидается сильный ветер до 25 метров в секундуФото: "КП" Архив
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В ближайшие несколько часов до конца дня 25 июня в Крыму ожидается местами сильный ливень, гроза, град и шквал до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Нужно соблюдать правила безопасности при непогоде:

- при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- не следует находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт;

- при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб;

- в случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание;

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

«101» - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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