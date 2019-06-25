Крымчанам вернут больше 367 миллионов рублей налога
В Крыму жителям вернут больше 367 миллионов налога. Свое право на налоговый вычет по итогам декларационной компании заявили 9 тысяч человек.
В 2018 году претендентов на возврат было в 2 раза меньше и сумма составила 145 миллионов рублей.
- Среди самых распространенных в Крыму налоговых вычетов - имущественный, когда ранее уплаченный или удержанный работодателем налог на доходы физических лиц возвращается гражданину в связи приобретением или строительством нового жилья, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.
Также крымчане стали активнее претендовать на социальные вычеты в связи с расходами на лечение и обучение.
Что касается декларационной компании, то по ее итогам в налоговые органы поступило 28 тысяч обращений, с суммой налога - 418 миллионов рублей.
Самую крупную сумму задекларировал и уплатил в бюджет симферополец - 77 миллионов рублей. Он получил доход от продажи акций иностранной компании.
ИСТОЧНИК KP.RU