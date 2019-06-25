2019-06-25T14:42:01+03:00
Общество

Крымчанам вернут больше 367 миллионов рублей налога

Жители пользуются своим правом на налоговый вычет
Александра КОРШУНОВА
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Граждане стали активнее претендовать на социальные вычетыГраждане стали активнее претендовать на социальные вычетыФото: "КП" Архив
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В Крыму жителям вернут больше 367 миллионов налога. Свое право на налоговый вычет по итогам декларационной компании заявили 9 тысяч человек.

В 2018 году претендентов на возврат было в 2 раза меньше и сумма составила 145 миллионов рублей.

- Среди самых распространенных в Крыму налоговых вычетов - имущественный, когда ранее уплаченный или удержанный работодателем налог на доходы физических лиц возвращается гражданину в связи приобретением или строительством нового жилья, - рассказали в пресс-службе УФНС России по Республике Крым.

Также крымчане стали активнее претендовать на социальные вычеты в связи с расходами на лечение и обучение.

Что касается декларационной компании, то по ее итогам в налоговые органы поступило 28 тысяч обращений, с суммой налога - 418 миллионов рублей.

Самую крупную сумму задекларировал и уплатил в бюджет симферополец - 77 миллионов рублей. Он получил доход от продажи акций иностранной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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