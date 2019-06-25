Симферополь вошел в рейтинг самых агрессивных городов

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-25T15:23:02+03:00

Крымская столица в нем занимает 25 место

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Агентство Zoom Market в июне 2019 года провело социологический опрос. По результатам которого составили «Рейтинг самых агрессивных городов Российской Федерации».

«Лидерами» стали Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

- Респондентам задавали три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию? - рассказали в агентстве.

Симферополь занят в этом списке 25 место.

Что касается других городов, то места распределились следующим образом: Казань (4-е место), Элиста (5-е место), Махачкала (6-е место), Воронеж (7-е место), Пермь (8-е место), Омск (9-е место), Волгоград (10-е место).

Опрос проводился по методу личного общения в 25 городе РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU