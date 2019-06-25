2019-06-25T15:23:02+03:00
Общество

Симферополь вошел в рейтинг самых агрессивных городов

Крымская столица в нем занимает 25 место
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Опрос проводился по методу личного общенияОпрос проводился по методу личного общенияФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

Агентство Zoom Market в июне 2019 года провело социологический опрос. По результатам которого составили «Рейтинг самых агрессивных городов Российской Федерации».

«Лидерами» стали Ростов-на-Дону, Москва и Челябинск.

- Респондентам задавали три вопроса: Вы считаете себя агрессивным человеком? Как часто Вы проявляете агрессию? В отношении Вас часто проявляют агрессию? - рассказали в агентстве.

Симферополь занят в этом списке 25 место.

Что касается других городов, то места распределились следующим образом: Казань (4-е место), Элиста (5-е место), Махачкала (6-е место), Воронеж (7-е место), Пермь (8-е место), Омск (9-е место), Волгоград (10-е место).

Опрос проводился по методу личного общения в 25 городе РФ. Общая выборка составила 3000 интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушел купаться и не вернулся: В Крыму искали пропавшего туриста из Брянска
Крымчанам вернут больше 367 миллионов рублей налога
В ближайшие часы Крым накроют грозы и дожди
В Ленинском районе нашли две бомбы времен Великой Отечественной войны
Из-за сильного ливня в Первомайском районе подтопило 12 домов
В Евпатории за 90 миллионов рублей продадут детский санаторий «Таврида»
МЧС: Спасатели потушили пожар в лесном массиве под Феодосией
Военный корабль из Севастополя проходит пролив Ла-Манш
На пляже в Керчи умер пожилой мужчина: Ему стало плохо в воде
Симферопольский аэропорт примет рекордное количество чартерных рейсов в этом сезоне
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму до 29 июня
В Крыму уже погибло 300 дельфинов-малюток
В Севастополе у посетителя бара украли нож за 12 000 рублей
Погода в Крыму на 25 июня: дожди, грозы и тепло до +31
В Симферополе ищут владельцев никому не нужных ВАЗов и «Москвичей»
В Симферополе при расчистке Салгира нашли снаряд
В Крыму проработают схему движения рядом с новым медцентром Семашко
В Крыму врачи скорых получат электрошокеры и газовые баллончики для защиты от агрессивных пациентов
На стадионе «Авангард» в Ялте рухнул строительный кран
За счет субсидии федерального бюджета в Крыму отремонтируют 5 сельских клубов
В Крыму обнаружили новый очаг мароккской саранчи