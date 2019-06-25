Ушел купаться и не вернулся: В Крыму искали пропавшего туриста из Брянска

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-25T15:47:58+03:00

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На пульт крымских спасателей поступила информация о том, что в районе мыса Меганом пропал мужчина. Он ночью ушел купаться в море и не вернулся.

К месту происшествия выехали спасатели.

Там они встретились с женой пострадавшего, взяли у нее фотографию мужа и начали поиски.

Сотрудники МЧС обнаружили 32-летнего мужчину спящим на пляже в бухте Песчаная. В медицинской помощи он не нуждался.

С молодым человеком провели профилактическую беседу о правилах поведения рядом с водоемами, а также, что нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения.

- Спасатели готовы оказывать оперативную помощь отдыхающим, однако и сами туристы должны строго соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Напомним, за прошлые сутки сотрудники МЧС два раза оказывали помощь на воде. К сожалению, в одном из случаев был летальный исход - умер 72-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU